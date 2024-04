5 motivos para incluir o magnésio nas refeições

Devido aos seus inúmeros benefícios e à sua importância para o funcionamento adequado do organismo humano, a procura por magnésio na forma de suplemento natural tem crescido consideravelmente. Considerado o quarto mineral mais abundante em nosso corpo, junto ao cálcio , sódio e potássio, Larissa Amorim, nutricionista da Always Fit, uma plataforma de e-commerce especializado em suplementos naturais, destaca algumas situações nas quais o magnésio pode ser usado como um verdadeiro aliado. Veja a seguir!

1. Problemas com sono

2. Prevenção de diabetes

O magnésio atua no controle do açúcar no sangue. Logo, sua deficiência pode levar ao desenvolvimento de diabetes . Portanto, é necessária a ingestão adequada do mineral para reduzir as chances de doenças graves.