5 orações poderosas para o Dia de São Jorge

Padroeiro dos soldados, cavaleiros e esgrimistas, o santo é homenageado entre os fiéis por sua fidelidade a Cristo

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:36

Em 23 de abril é celebrado o ‘Dia de São Jorge’, padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Na data, o santo, que era cristão, é homenageado entre os fiéis por sua fidelidade a Cristo, pois teria se negado a matar e perseguir os cristãos.

Segundo a história, Jorge teria declarado, em meio a uma reunião com o imperador Diocleciano, que os romanos deveriam se converter ao cristianismo. O imperador, nada contente com a ideia, tentou fazê-lo desistir de sua fé, o torturando de vários modos. Mas não obtendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303 d.C.

Lenda do Dragão

Segundo a tradição popular, a versão mais conhecida sobre a lenda do dragão diz que um terrível monstro estava arruinando uma cidade com seu hálito mortífero. Para que o território todo não fosse dizimado, a população saciava a sua fome com a oferta de jovens vítimas do reino em sacrifício. A filha do rei foi escolhida para ser flagelada; o monarca, sem ter quem a substituísse, se obrigou a ceder à vontade do dragão.

Ao levar a filha ao destino a qual estava fadada, o rei acompanhou a princesa até às margens do lago em que o dragão vivia. De repente, um destemido cavaleiro surgiu montado em um cavalo branco e enfrentou o dragão ao ver o sofrimento dos nobres. São Jorge derrotou a fera com sua lança de aço e assegurou aos moradores locais que havia sido enviado por Cristo para vencer o mal que os assolava. Para isso, os habitantes daquelas terras deveriam se converter e se batizar.

Orações a São Jorge

A seguir, confira algumas orações para homenagear o santo e pedir pela sua intercessão:

1. Oração a São Jorge

São Jorge, queremos recordar-te como recordamos a antiga tradição. Tu abandonaste os êxitos militares e distribuíste teus bens entre os pobres. Tu abandonaste os deuses poderosos do Império Romano para seguir o Messias crucificado. Tu abandonaste a segurança de tua linhagem para unir a comunidade dos cristãos. Tu destes a vida pelo amor a Jesus e ao Evangelho.

São Jorge, mártir e companheiro fiel de Jesus. Gostamos de recordar de ti a luz da primavera e da Páscoa; gostamos de recordar o seu poder no combate contra a dor e a escravidão. São Jorge, ajuda aos enamorados do Evangelho e ajuda-nos a viver essa fé que tu tão intensamente viveste e sentiste, e nos ajude a fazer o possível para que todo o mundo possa sentir a felicidade da primavera.

2. Oração ao santo para conseguir emprego

São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor; abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego; faz com que eu seja benquisto por todos; superiores, colegas e subordinados; que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço; vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.

3. Oração a São Jorge para ter proteção

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça; Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.

4. Oração ao santo para livrar-se dos pecados

Ó Deus onipotente, que nos protegeis pelos méritos e as bênçãos de São Jorge, fazei que este grande mártir, com sua couraça, sua espada, e seu escudo; que representam a fé, a esperança, e a caridade; ilumine os nossos caminhos e fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida. Dê firmeza à nossa vontade contra as tramas do maligno, para que, vencendo na terra, como São Jorge venceu, possamos triunfar no céu convosco, e participar das eternas alegrias. Amém!

5. Oração da espada de São Jorge