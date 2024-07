STREAMING

Confira cinco realities de relacionamentos que fazem sucesso no Brasil

Veja algumas produções que têm gerado muito entretenimento para os brasileiros

Publicado em 24 de julho de 2024 às 11:51

Os realities shows de relacionamento têm se destacado no cenário televisivo brasileiro, conquistando uma legião de fãs e uma audiência expressiva. Programas como “De Férias com o Ex”, “Casamento às Cegas Brasil” e “Power Couple Brasil” atraem o público ao explorar as dinâmicas emocionais e os desafios enfrentados por casais e solteiros em busca de amor e conexão. A diversidade de formatos, mantém o interesse dos espectadores e gera grande repercussão nas mídias sociais.

A seguir, confira 5 realities shows de relacionamentos que fazem sucesso no Brasil!

1. 90 dias para casar (2014)

O reality “90 dias para casar” tem 10 temporadas e acompanha a história de casais compostos por uma pessoa norte-americana e uma estrangeira. O programa leva esse nome porque corresponde ao período de validade do visto K1, que concede 90 dias aos noivos para se casarem após a chegada do parceiro(a) estrangeiro aos Estados Unidos. Durante esse tempo , os casais enfrentam barreiras culturais, diferenças de idioma e questões familiares, enquanto decidem se realmente querem passar o resto da vida juntos.

Onde assistir: Max.

2. De férias com o ex Brasil (2016)

O reality show “De férias com o ex – Brasil” reúne cinco mulheres e cinco homens solteiros em uma mansão luxuosa à beira da praia, todos com a intenção de desfrutar as férias enquanto buscam novos parceiros. No entanto, a paz é constantemente interrompida pela chegada inesperada dos ex-namorados a cada episódio.

Com 8 temporadas, o programa também conta com uma versão especial em que os participantes são celebridades da internet. Além disso, há o “De Férias com o Ex – Diretoria”, que reúne os membros que fizeram história no programa e disputam o prêmio de R$ 100 mil.

Onde assistir: Prime Video e Paramount+.

3. Power Couple Brasil (2016)

O reality show , que tem 6 temporadas, reúne casais de celebridades em uma mansão. Juntos, eles enfrentam desafios que testam sua força física, emocional e compatibilidade, visando ganhar um prêmio em dinheiro. Com os ânimos à flor da pele devido à convivência diária, as tensões e alianças podem influenciar significativamente o andamento do jogo.

Onde assistir: PlayPlus.

4. Brincando com fogo Brasil (2020)

O programa reúne solteiros atraentes em um resort paradisíaco, em que eles precisam resistir à tentação física para ganhar um prêmio em dinheiro. Os participantes são desafiados a formar conexões emocionais genuínas sem se envolverem fisicamente. Todavia, cada infração às regras de abstinência resulta em uma dedução do prêmio total.

O objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e a construção de relacionamentos mais profundos. Ao longo da temporada, os solteiros passam por diversas atividades e workshops que incentivam o autoconhecimento e a comunicação, tornando a competição tanto um teste de autocontrole quanto uma jornada de transformação pessoal.

Onde assistir: Netflix.

5. Casamento às cegas Brasil (2021)

Com 4 temporadas, a versão brasileira do reality “Casamento às Cegas” é apresentada pelo casal de atores Klebber Toledo e Camila Queiroz. A dinâmica conta com 32 participantes dispostos a encontrar um amor sem se conhecerem fisicamente. Na primeira etapa do programa, eles se encontram dentro de cabines em que conversar, mas não se ver.

Quando eles se apaixonam e fazem o pedido de casamento, avançam para a próxima etapa, em que finalmente se conhecem e compartilham uma lua de mel. Se decidirem seguir juntos, passam a viver no “mundo real” por um mês. Se o relacionamento persistir, avançam para a etapa final: o casamento.