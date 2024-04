5 receitas com pepino para incluir nas refeições

O pepino é um vegetal que pode ser preparado de diversas formas. Rico em magnésio, fósforo e vitaminas do complexo A, C e K, ele pode trazer inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é um alimento nutritivo e saboroso. Por isso, separamos 5 receitas fáceis para você experimentar e inovar na cozinha. Confira!

Enroladinho de pepino

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, corte os pepinos em fatias bem finas, no sentido de comprimento. Reserve. Em outro recipiente, misture o requeijão, o sal e o orégano e reserve. Abra as fatias de pepino em uma superfície lisa, coloque o queijo, um pouco da mistura de requeijão e o presunto. Após, feche em formato de rolinho. Repita o processo com todas as fatias. Sirva em seguida.