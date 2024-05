5 receitas de bolo de chocolate vegano

Os bolos de chocolate são um clássico no café da manhã ou no lanche da tarde. Saborosos e fofinhos, eles são fáceis de fazer e podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. Isso porque ovos, leite e manteiga podem ser facilmente substituídos no preparo de massas, caldas e coberturas. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de bolos veganos simples de fazer. Experimente!