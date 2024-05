Edicase Brasil

5 receitas de sobremesas sem açúcar para diabéticos

Aprenda a preparar doces deliciosos para comer sem colocar a saúde em risco

Portal Edicase

Publicado em 21 de maio de 2024 às 09:31

Cheesecake de morango (Imagem: Bartosz Luczak | Shutterstock) Crédito:

O controle cuidadoso da dieta é essencial para manter os níveis de açúcar no sangue dentro de limites saudáveis e, apesar da crença popular, diabéticos também podem comer sobremesas gostosas de maneira balanceada. “O consumo de doces não é proibido. Tem que haver uma moderação no consumo e troca do doce tradicional pelo diet , sempre tentando evitar o consumo diário”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas que podem ser consumidas por pessoas diabéticas para você preparar em casa. Confira!

Cheesecake de morango

Ingredientes

Massa

120 g de biscoito de maisena sem açúcar

50 g de manteiga

Creme

12 g de gelatina sem sabor

500 g de ricota fresca

1 colher de café de essência de baunilha

1 colher de sopa de xilitol

1 xícara de chá de leite desnatado

4 colheres de sopa de água fria

Cobertura

300 g de morango picado

12 g de gelatina sem sabor

Água para hidratar a gelatina

Morangos para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farinha. Acrescente a manteiga e bata novamente até obter uma massa consistente. Após, coloque a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo. Reserve.

Creme

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e mexa até dissolver. Depois, transfira para um liquidificador, adicione a ricota, o leite, a essência de baunilha e o xilitol e bata até formar um creme homogêneo. Despeje o creme sobre a massa e leve à geladeira até ficar consistente.

Cobertura

Em um recipiente, coloque a gelatina e hidrate conforme orientação da embalagem. Após, transfira para um liquidificador, coloque metade dos morangos e bata até incorporar. Despeje a mistura sobre o cheesecake , decore com os morangos e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Rocambole de chocolate

Ingredientes

Massa

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de leite em pó desnatado

2 colheres de sopa de adoçante em pó

2 colheres de sopa decacau sem açúcar

3 claras de ovo

1 pitada de sal

Recheio

4 fatias de abacaxi picadas

1/2 xícara de chá de geleia de cereja diet

2 colheres de sopa de adoçante em pó

150 g de queijo branco

Canela e adoçante em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque as claras e o sal e bata até obter uma espuma. Adicione o adoçante e bata até obter um merengue firme. Transfira a mistura para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, peneire o cacau, o leite em pó e a farinha de trigo. Junte às claras batidas e mexa delicadamente. Em seguida, forre uma assadeira com papel-manteiga e despeje a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 8 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme.

Recheio

Em uma batedeira, coloque o queijo branco, o adoçante e o abacaxi e bata até obter um creme. Após, faça uma camada de geleia de cereja sobre um dos lados da massa e no outro espalhe o creme de abacaxi. Enrole e polvilhe com canela e adoçante em pó. Sirva em seguida.

Bombom de frutas e castanhas

Ingredientes

300 g de chocolate 70% cacau

20 g de damasco seco picado

20 g de castanha-do-pará picada

20 g de cranberry seco picado

20 g de tâmara sem caroço picada

Modo de preparo

Em forminhas de silicone, coloque as frutas e as castanhas-do-pará. Reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre as forminhas. Leve à geladeira até endurecer e sirva em seguida.

Musse de maracujá (Imagem: flanovais | Shutterstock) Crédito:

Musse de maracujá

Ingredientes

Musse

1 xícara de chá de suco de maracujá natural e sem açúcar

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá deiogurte natural desnatado

250 g de creme de leite light

1 colher de chá de xilitol

12 g de gelatina em pó sem sabor

1/2 xícara de chá de água

Calda

Polpa de 1 maracujá

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de xilitol

Modo de preparo

Musse

Em um liquidificador, coloque o suco de maracujá, o leite desnatado, o iogurte, o creme de leite e o xilitol e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina, hidrate com a água fria e leve ao micro-ondas por 15 segundos. Após, coloque a gelatina no liquidificador e bata para incorporar. Distribua o creme em taças e leve à geladeira por 3 horas.

Calda

Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, o xilitol e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até a calda engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire as travessas de musse da geladeira, despeje a calda sobre elas e sirva em seguida.

Lembre-se: mesmo as sobremesas feitas sem açúcar devem ser consumidas com moderação e considerando as orientações médicas.

Bolo de coco

Ingredientes

Massa

5 ovos

200 ml de leite de coco

100 g de farinha de amêndoas

15 g de fermento químico em pó

1 colher de sopa de xilitol

100 ml de óleo de coco

150 ml de água

1 xícara de chá de coco ralado

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Cobertura

500 ml de leite desnatado

100 g de coco ralado

500 ml de leite de coco

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque os ovos e o xilitol e bata até dobrar de volume. Aos poucos, adicione o óleo de coco, o leite, a água, a farinha de amêndoas e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Reserve.

Cobertura