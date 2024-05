5 receitas fit com banana fáceis de fazer

Chips de banana

Ingredientes

Modo de preparo

Corte as bananas-da-terra em rodelas bem finas, depois pincele com óleo de coco e polvilhe sal. Coloque todas em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 150 °C por aproximadamente 25 minutos, virando as rodelas na metade do tempo, até ficarem crocantes. Deixe esfriar e sirva.