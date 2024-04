5 receitas fit para o café da manhã

Pão integral com abacate

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, a aveia, a linhaça, o sal e o fermento biológico seco. Adicione a água morna e o mel na tigela e misture até formar uma massa pegajosa. Cubra a tigela com um pano de prato limpo e deixe a massa descansar em um local quente por cerca de 1 hora. Enquanto o pão está descansando, corte os abacates ao meio, remova o caroço e retire a polpa com uma colher. Coloque-a em uma tigela e amasse bem com um garfo até obter uma consistência cremosa. Adicione o suco de limão, o alho picado e o coentro à tigela. Tempere com sal e misture tudo até obter um patê homogêneo. Unte uma forma de pão com óleo vegetal. Transfira a massa do pão integral para a forma untada e espalhe-a de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30-40 minutos, ou até que esteja dourado e com uma crosta firme. Retire-o do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Corte-o em fatias e sirva com o patê de abacate.