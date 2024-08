CULINÁRIA

5 receitas práticas e deliciosas para os dias frios

Veja como preparar pratos irresistíveis para se aquecer no inverno

12 de agosto de 2024

Creme de milho-verde com bacon

Com a chegada dos dias frios, nada melhor do que aquecer o corpo com pratos deliciosos e fáceis de fazer. Para isso, você pode preparar apetitosos cremes, risotos e até uma dobradinha, que apesar de parecer difícil, é bastante prática. Além destes, também tem o clássico fondue, que oferece sensação de aconchego e é ideal para reunir a família. A seguir, confira como preparar versões irresistíveis dessas receitas!

Creme de milho-verde com bacon

Ingredientes

1 xícara de chá de milho-verde

2 xícaras de chá de leite

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de bacon picado

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata por 5 minutos ou até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, leve ao fogo médio e acrescente o creme de leite. Cozinhe, mexendo sempre, até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar até ficar crocante. Sirva o creme com bacon e salpicado com salsinha.

Fondue de queijo e abóbora

Ingredientes

1 abóbora cabotiá

1/3 de xícara de chá de água

200 g de queijo parmesão ralado

200 g de queijo mussarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Pães e carnes assadas para servir

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, retire a tampa da abóbora e remova o miolo, deixando a casca inteira. Regue com azeite e adicione sal e água. Reserve. Ainda com a faca, corte o miolo da abóbora em cubos e despeje dentro dela. Disponha a abóbora sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Após, retire do forno, raspe as laterais com uma colher e misture. Acrescente os queijos e misture até derreter os queijos. Sirva em seguida com os pães e as carnes.

Risoto de filé mignon

Ingredientes

500 g de filé mignon cortado em cubos

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de vinho branco seco

1,5 l de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione a carne e doure. Transfira a carne para um recipiente e reserve.

Na mesma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto. Coloque o vinho branco e cozinhe até secar. Adicione uma concha de caldo de legumes e cozinhe até secar. Aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes até o arroz ficar al dente. Junte a carne e desligue o fogo. Por último, coloque o queijo e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Dobradinha

Dobradinha

Ingredientes

1 kg de dobradinha limpa

1 kg de feijão-branco cozido

1 l de água

200 g de bacon picado

200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

400 g de linguiça paio cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a dobradinha, cubra com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o bacon, o paio e a linguiça calabresa e frite até dourar. Acrescente o feijão e a dobradinha, cubra com um pouco de água e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Mingau de aveia com carne moída e legumes

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

100 g de carne moída

1 cenoura descascada e picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

4 colheres de sopa de farelo de aveia

3 xícaras de chá de água

1/2 colher de chá de azeite

Modo de preparo