5 receitas proteicas com batata-doce

Aprenda a preparar opções para dar um upgrade nas refeições e nos treinos

Publicado em 25 de março de 2024 às 12:25

Hambúrguer de batata-doce e quinoa

A batata-doce é uma fonte incrível de carboidratos complexos, fibra, vitaminas e minerais, tornando-se um alimento fundamental para quem pratica atividades físicas regularmente. Além de ajudar na recuperação muscular, ela contribui para a sensação de saciedade e oferece energia de forma saudável. Por isso, confira 5 receitas proteicas com batata-doce!

Hambúrguer de batata-doce e quinoa

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 ovo

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture a batata-doce amassada com a quinoa, o ovo, a cebola e a salsinha em um recipiente até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, modele a mistura em forma de hambúrgueres. Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite e grelhe os hambúrgueres até ficarem dourados de ambos os lados. Sirva acompanhado de salada ou como preferir.

Salada proteica de vegetais

Ingredientes

1 cebola ralada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de castanha-do-pará picada

1 abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de salsa picada

2 xícaras de chá de batata-doce cortada em cubos

3 xícaras de chá de lentilha cozida

1 1/2 dente de alho amassado

1 xícara de chá de agrião picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente

Modo de preparo

Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a batata-doce, o alho e a abobrinha por 8 minutos. Em seguida, despeje a água fervente, cobrindo todos os legumes, e cozinhe até ficarem al dente. Depois, retire do fogo, escorra e deixe amornar. Em uma saladeira, coloque o agrião, os legumes cozidos, a cebola e a castanha-do-pará. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino e sirva a seguir.

Salada de batata-doce assada com lentilhas

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

1 xícara de chá de lentilha cozida

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Azeite, sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido até ficarem macias e douradas. Retire do forno e aguarde amornar. Em uma saladeira, misture as batatas-doces assadas, a lentilha e as nozes. Adicione o azeite, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida com a rúcula.

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre

Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre

Ingredientes

2 batatas-doces laranjas

1 xícara de chá de queijo feta

1 xícara de chá de espinafre picado e refogado

Azeite, alecrim, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas-doces ao meio, coloque em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido até ficar macia. Em um recipiente, misture o queijo feta com o espinafre, o sal, o alecrim, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Com uma colher, retire um pouco da polpa da batata e preencha com o recheio de queijo e espinafre. Leve ao forno médio preaquecido por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Sopa proteica de batata-doce e grão-de-bico

Ingredientes

3 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

200 g de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 l de caldo de legumes

1 colher de chá de cominho

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo