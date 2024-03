5 receitas saudáveis e saborosas para a Páscoa

Aprenda a preparar pratos deliciosos e saudáveis para celebrar a data sem sair da dieta

Publicado em 18 de março de 2024 às 18:25

Arroz com abóbora e bacalhau

Com a Páscoa se aproximando, muitas pessoas ficam preocupadas com os excessos alimentares típicos da data. No entanto, é possível celebrar essa ocasião especial sem comprometer a dieta. Para isso, você só precisa fazer substituições que, além de nutritivas, não comprometem em nada o sabor dos alimentos. A seguir, separamos 5 receitas saudáveis e gostosas para você aproveitar o feriado sem preocupação. Confira!

Arroz com abóbora e bacalhau

Ingredientes

600 g de abóbora descascada, sem sementes e picada

4 colheres de sopa de azeite

1,6 kg de bacalhau em postas, sem espinha e dessalgado

2 l de água

2 dentes de alho descascados

2 folhas de louro

500 g de arroz

2 cebolas descascadas e picadas

100 ml de vinho branco seco

Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a abóbora e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outra panela, coloque a água, o alho e as folhas de louro e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o bacalhau, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Escorra e reserve a água e o peixe.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Adicione o arroz, mexa para incorporar, cubra com o vinho branco e cozinhe até secar. Depois, coloque a água do cozimento do bacalhau, a abóbora, tampe a panela e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo, acrescente o bacalhau e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino, polvilhe com tomilho e sirva em seguida.

Peixe assado com legumes

Ingredientes

2 filés de merluza

2 batatas descascada e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

Suco de 1 limão

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Forre um refratário com papel-alumínio, coloque metade da cebola, regue com azeite e reserve. Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Disponha-o sobre as cebolas e espalhe as batatas e as cenouras ao redor. Polvilhe os legumes com sal e, por último, coloque o pimentão sobre eles. Feche o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Depois, com cuidado, retire a parte de cima do papel-alumínio e leve novamente ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Bombom de pasta de amendoim

Ingredientes

60 g de chocolate 70% cacau

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

6 morangos picados

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate. Depois, forre forminhas para cupcake com metade dele, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao congelador por 15 minutos. Retire do congelador, recheie com a pasta de amendoim e os pedaços de morango e cubra com o restante do chocolate. Leve novamente ao congelador por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Torta de amêndoas com chocolate

Torta de amêndoas com chocolate

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de amêndoas

1/2 colher de café de bicarbonato

1 colher de sopa de xilitol

20 g de óleo de coco derretido

3 colheres de sopa de leite de amêndoas

Óleo de coco para untar

Recheio

200 g de chocolate 70% cacau derretido

50 g de manteiga de amêndoas

Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture bem. Adicione o óleo de coco, o xilitol e o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Após, disponha a massa sobre forminhas para empada, preenchendo o fundo e as laterais, e leve ao forno preaquecido a 170ºC por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque o chocolate e a manteiga de amêndoas e mexa bem. Depois, disponha o recheio sobre as forminhas e leve à geladeira para gelar. Decore com as amêndoas e sirva em seguida.

Bacalhau com batata e brócolis

1,5 kg de postas de bacalhau sem espinhas

1 kg de batatas descascadas e cortadas em meia-lua

5 cebolas descascadas e picadas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

200 g de azeitonas pretas

4 ovos cozidos e cortados ao meio

Floretes de 1 maço de brócolis

Cebolinha picada e azeite a gosto

Água

Modo de preparo