Batata está cara? Veja 5 receitas surpreendentes de purê

Aprenda a preparar opções práticas e deliciosas para impressionar a família

Publicado em 3 de julho de 2024 às 10:49

Purê de batata com alho e queijo

Quando pensamos em purê, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é a do tradicional de batatas. No entanto, essa preparação versátil pode ser transformada em um prato surpreendente e sofisticado com a adição de ingredientes especiais. Seja para um jantar em família ou para impressionar convidados, os purês são frequentemente reinventados, agregando novos sabores e texturas.

Confira, a seguir, cinco receitas de purê que fogem do convencional. Cada uma delas oferece uma experiência única e deliciosa, perfeita para quem deseja inovar na cozinha!

Purê de batata com alho e queijo

Ingredientes

1 kg de batata descascada

4 dentes de alho descascados

100 g de queijo parmesão ralado

100 g de manteiga

200 ml de leite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra as batatas e o alho, coloque em um recipiente e amasse bem. Adicione a manteiga, o queijo parmesão e o leite, misturando até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal, salsinha e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Purê de cenoura com gengibre

Ingredientes

1 kg de cenouras

1 pedaço de gengibre (aproximadamente 2 cm) ralado

50 g de manteiga

200 ml de creme de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Descasque e corte as cenouras em rodelas. Em uma panela, cubra as cenouras com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Escorra, coloque em um liquidificador e adicione o gengibre. Bata até obter um purê homogêneo. Retorne o purê para a panela, adicione a manteiga e o creme de leite. Tempere com sal e noz-moscada e misture bem. Sirva em seguida.

Purê de couve-flor com parmesão

Purê de couve-flor com parmesão

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

2 dentes de alho descascados

100 g de queijo parmesão ralado

50 g de manteiga

100 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e adicione uma pitada de sal e o alho. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse a couve-flor com o alho. Depois, transfira de volta para a panela, adicione a manteiga, o queijo parmesão e o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Purê de batata-doce com leite de coco

Ingredientes

1 kg de batata-doce descascada e cortada em pedaços

200 ml de leite de coco

50 g de manteiga

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata-doce com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em seguida, escorra e, em um recipiente, amasse bem. Adicione o leite de coco e a manteiga, misturando bem. Tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.

Purê de ervilha com hortelã

Ingredientes

500 g de ervilhas congeladas

1 maço de hortelã

50 g de manteiga

100 ml de creme de leite

Sal e orégano a gosto

Água

Modo de preparo