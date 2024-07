CULINÁRIA

Cinco receitas típicas do Rio de Janeiro para você fazer em casa

Veja como preparar pratos cariocas que representam a diversidade cultural e o sabor do estado

Publicado em 5 de julho de 2024 às 13:49

Filé à Oswaldo Aranha (Imagem: FoodAndPhoto | Shutterstock)

A cozinha carioca é um reflexo da diversidade cultural do Rio de Janeiro, combinando influências portuguesas, africanas e indígenas. Com pratos deliciosos, a gastronomia carioca é rica e cheia de história. Pratos como a galinhada com quiabo, o filé à Oswaldo Aranha e o bolinho de bacalhau mostram como a gastronomia do estado é saborosa e cheia de tradições.

Veja, abaixo, receitas de 5 pratos típicos do Rio de Janeiro!

Filé à Oswaldo Aranha

Ingredientes

4 filés de alcatra de aproximadamente 200 g cada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de manteiga

8 dentes de alho fatiados

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio com 3 colheres de manteiga e grelhe os filés. Quando estiverem dourados, adicione o restante da manteiga e frite o alho fatiado até ficar dourado e crocante. Sirva em seguida.

Galinhada com quiabo

Ingredientes

1 kg de frango em pedaços

Suco de 1 limão

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

2 tomates picados

2 xícaras de chá de arroz

4 xícaras de chá de água quente

200 g de quiabo cortado em pedaços

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de cheiro-verde picado

1 folha de louro

1 colher de chá de colorau

Azeite a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela, tempere os pedaços de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino e deixe marinar por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de frango. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola, o alho e o pimentão, refogando até dourar. Acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho espesso.

Volte o frango para a panela, misture bem e adicione o colorau e a folha de louro. Adicione o arroz e misture até que os ingredientes estejam bem incorporados. Acrescente a água e cozinhe em fogo médio. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o quiabo. Transfira o quiabo para a panela quando o arroz estiver quase cozido e cozinhe até que o quiabo fique macio e o arroz pronto. Retire a folha de louro e descarte-a. Finalize com cheiro-verde. Sirva o arroz com o quiabo e o frango.

Picadinho

Ingredientes

500 g de alcatra cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão verde picado

1 cenoura cortada em cubos

1 xícara de chá de ervilha

1 xícara de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

1 folha de louro

Modo de Preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione os cubos de carne aos poucos, dourando-os bem. Retire a carne e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados. Acrescente o tomate, o pimentão, a cenoura e a folha de louro, refogando até os vegetais amolecerem. Volte a carne para a panela, adicione o caldo de carne e o molho de soja e misture bem. Cozinhe por 30 minutos. Adicione a ervilha e cozinhe por mais 10 minutos. Retire a folha de louro e sirva em seguida.

Bolinho de bacalhau (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

500 g de batata cozida e amassada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture o bacalhau, as batatas amassadas, a cebola, o alho e a salsinha. Adicione os ovos e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com as mãos ligeiramente untadas com óleo, modele a massa em formato de bolinhos. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos em pequenas porções até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Caldo verde

Ingredientes

500 g de batatas descascadas e cortadas em cubos

1 linguiça calabresa cortada em rodelas finas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 maço de couve-manteiga fatiada

1,5 l de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 folha de louro

Modo de Preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a linguiça calabresa até ficar dourada. Retire a linguiça da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho, refogando até a cebola ficar translúcida e o alho dourar levemente. Adicione as batatas, a folha de louro e a água, temperando com sal e pimenta-do-reino a gosto.