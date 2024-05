6 dicas para cuidar da saúde mental dos idosos

De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2060, o número de pessoas com 65 anos ou mais no país será de 58,2 milhões – o equivalente a 25,5% da população. Outro estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que a população do Brasil vai “envelhecer” de forma constante e acelerada nos próximos anos. 40,3% dos brasileiros serão idosos daqui a aproximadamente 90 anos.