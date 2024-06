Edicase Brasil

6 dicas para manter a rotina de exercícios no inverno

Com a chegada do inverno, muitas pessoas tendem a diminuir o ritmo dos exercícios devido às baixas temperaturas, mas é essencial manter a prática de atividades físicas. Isso porque os exercícios ajudam a fortalecer o sistema imunológico, combatendo gripes e resfriados, e são fundamentais para a saúde mental. Além disso, a atividade física contribui para o alívio de dores crônicas, que costumam se intensificar nesse período.

De acordo com um estudo recente feito pela Cleveland Clinic, o sedentarismo aumenta em 500% o risco de mortalidade relacionada a todas as causas, em comparação com pessoas ativas. O especialista técnico da Bio Ritmo, Lucas Kobol, explica que treinar em dias mais frios pode ser uma alternativa com ótimos benefícios. “Realizar atividades físicas em épocas de clima frio traz benefícios como melhora do sistema imunológico e sistema cardiovascular para manter o corpo aquecido, aumento do gasto calórico, acelerando o metabolismo e aumento da capacidade pulmonar e da qualidade respiratória, favorecendo quem tem problemas devido ao tempo frio e seco. Fora a sensação de bem-estar e a endorfina que o exercício proporciona”, explica.