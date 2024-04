6 dicas para quem quer começar a correr

Treinadora explica como incluir essa atividade física na rotina e obter todos os seus benefícios

Publicado em 5 de abril de 2024 às 13:25

A corrida é uma atividade física completa (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) Crédito:

Correr é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo. Só nos Estados Unidos, existem cerca de 64 milhões de corredores e, no Brasil, são 13 milhões, segundo a TicketSports . Atividade completa e acessível a todos, ela oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde física e mental.

É uma forma eficaz de exercício cardiorrespiratório que pode auxiliar a melhorar o funcionamento do coração e dos pulmões. Correr ainda promove o fortalecimento e o desenvolvimento muscular, ajuda a controlar a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Além disso, ajuda a queimar calorias, a controlar o peso e a melhorar a saúde emocional, ajudando na qualidade do sono e reduzindo sintomas de ansiedade e depressão.

No entanto, é importante começar devagar e progredir gradualmente para evitar lesões. Para quem deseja começar a correr , a treinadora física do The Corner Sports & Health, Bianka Paulon, lista essas 6 dicas valiosas. Veja abaixo!

1. Não pule etapas

Comece a correr de maneira progressiva, respeitando sua evolução. Inicie os treinos com caminhadas e intercale com corridas curtas. Ao sentir a melhoria do seu condicionamento físico, aumente gradualmente a intensidade e duração do treino.

2. Defina metas dentro da sua realidade

Estabeleça metas alcançáveis, por exemplo, uma determinada distância em um tempo. Isso ajudará a manter um progresso gradual e a motivação em dia, e não se frustrará caso não consiga concluir o que planejou.

3. Use os acessórios certos

Utilize tênis adequados para a prática, com um maior amortecimento e suporte para seus pés. Além disso, utilize roupas leves e confortáveis, que facilitem seus movimentos.

Uma boa alimentação é crucial para que o corpo se recupere dos treinos de corrida (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) Crédito:

4. Alimente-se de maneira adequada

Uma alimentação saudável é importante para garantir energia para os treinos e uma boa recuperação muscular.

5. Tenha constância

Ter disciplina e regularidade não apenas te faz criar um hábito saudável como contribui para seu corpo se adaptar e evoluir na modalidade.

6. Saiba a hora de descansar