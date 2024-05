Edicase Brasil

6 dicas para se alimentar de forma saudável sem gastar muito

Uma dieta equilibrada, rica em vitaminas, minerais e fibras, pode ajudar a prevenir uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e problemas cardíacos. Além disso, uma alimentação saudável fortalece o sistema imunológico, melhora o funcionamento do corpo e contribui para a manutenção de um peso saudável.

No entanto, não é necessário gastar muito dinheiro para ter uma alimentação equilibrada e nutritiva. Por isso, abaixo, confira algumas dicas!

1. Prepare as refeições em casa

Comer fora pode ser caro e nem sempre é a opção mais saudável. Ao preparar as refeições em casa, você tem controle total sobre os ingredientes utilizados e pode escolher opções mais saudáveis e econômicas. Além disso, preparar as refeições em grande quantidade e congelar porções individuais pode ajudar a economizar tempo e dinheiro a longo prazo.

2. Planeje as refeições

Antes de sair para comprar os alimentos, planeje as refeições da semana. Isso ajuda a evitar desperdícios e compras impulsivas. Para isso, faça uma lista com os ingredientes necessários para as receitas e compre apenas o que realmente precisa, evitando gastos desnecessários.