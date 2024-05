Edicase Brasil

6 dicas para se proteger de golpes online no Dia das Mães

À medida que o Dia das Mães se aproxima, diversas pessoas recorrem às compras online para encontrar o melhor presente. No entanto, por trás da facilidade e do conforto oferecido pela internet estão os perigos de fraudes digitais. De acordo com um estudo realizado pela plataforma de compra e venda OLX, fraudes e golpes digitais geraram um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão para os brasileiros somente em 2023.

1. Pesquise a reputação da loja

“É importante pesquisar a reputação da loja em páginas de reclamação, já que elas podem conter relatos de consumidores que foram vítimas de golpes ou fraudes online , além de informações sobre possíveis práticas enganosas. Também é recomendável buscar o histórico da empresa em outras páginas da internet. Com base nas informações coletadas, o consumidor pode escolher fazer negócios apenas com empresas que tenham uma boa reputação e um histórico positivo”, recomenda.

2. Identifique sinais de autenticidade

3. Tome cuidado com as informações

4. Golpes por e-mail também merecem atenção

Apesar dos golpes em sites falsos serem frequentes, outra ameaça que tem deixado muitos usuários assustados são aqueles por spam via e-mail. De acordo com um relatório feito pela Kaspersky , empresa russa de produção de softwares , o Brasil teve 134 milhões de tentativas de phishing entre 2022 e 2023. O especialista alerta que checar o domínio do e-mail é o primeiro passo, pois deve corresponder ao domínio do site oficial.