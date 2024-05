6 sopas termogênicas para ajudar a emagrecer

Assopas termogênicas são grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois melhoram o funcionamento do metabolismo, possuem baixas calorias e contêm nutrientes importantes para o corpo, impulsionando a disposição para a prática de exercícios e diminuindo a retenção de líquido.Além disso, são ideais para variar o cardápio. Sabendo disso, veja 6 receitas para te ajudar a emagrecer!

Sopa de abóbora com cenoura e gengibre

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora e a cenoura e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência cremosa. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o gengibre e refogue. Acrescente a noz-moscada e o creme reservado e cozinhe por 3 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de frango com legumes

Ingredientes

Modo de preparo

Sopa de alho

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente metade do leite e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as gemas, a farinha de trigo integral e o restante do leite e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a panela com o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino, cheiro-verde e coentro. Sirva em seguida.