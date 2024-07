7 benefícios da beterraba para a saúde

1. Diminui a pressão alta

A beterraba é rica em nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico. Esta substância ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos , o que melhora o fluxo sanguíneo, reduz a pressão arterial e, consequentemente, evita doenças. “A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a problemas fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são algumas das principais complicações da doença”, explica o cardiologista Allan Cembranel.

2. Aumenta a imunidade

Essa hortaliça roxa pode contribuir para o aumento da imunidade devido aos seus nutrientes e compostos bioativos, como vitamina C, ferro e zinco, cruciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

Ela também é fonte de antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e protegem as células do sistema imunológico. “Os alimentos antioxidantes combatem os radicais livres, aumentam a resistência do organismo e impedem infecções virais e bacterianas”, explica a nutricionista Andreia Camilla Oliveira.