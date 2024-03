7 benefícios do gengibre para a saúde

1. Anti-inflamatório

2. Alivia náuseas

Por conter gingerol, essa raiz exerce efeitos calmantes no trato gastrointestinal, reduzindo as náuseas causadas pelo enjoo matinal durante a gravidez, náuseas pós-operatórias e induzidas pela quimioterapia, bem como enjoos de viagem.

3. Auxilia na redução de peso

“Mas, para [os termogênicos] fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

4. Estimula o sistema imunológico

5. Controla o açúcar no sangue

O gengibre pode desempenhar um papel no controle do açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina. Isso pode ser benéfico no tratamento e na prevenção do diabetes.