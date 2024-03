Edicase Brasil

7 dicas para facilitar a visita ao veterinário para o seu gato

1. Introdução gradual à caixa de transporte

Permita que o gato se acostume à caixa de transporte gradualmente. Deixe-a aberta em casa com conforto, associando-a a experiências positivas, como alimentação e brincadeiras. Isso reduzirá a ansiedade quando chegar a hora de ir ao veterinário.

2. Familiarização com o consultório

3. Pano com cheiro confortável

Coloque um pano com o cheiro familiar do gato dentro da caixa de transporte. O odor conhecido proporcionará conforto durante o transporte e na sala de espera, ajudando a reduzir o estresse.

4. Uso de feromônios calmantes

5. Alimentação antes da visita

Evite alimentar o gato imediatamente antes da consulta para evitar náuseas durante o transporte. No entanto, ofereça um petisco ou recompensa após a visita. Isso fortalece a associação positiva com a experiência e contribuirá para a construção de uma relação mais positiva com o veterinário.