7 dicas para vencer o bloqueio criativo para a escrita de histórias

Este é justamente o tema do livro “Recife é o meu nome”, da renomada autora e doutora em escrita criativa Patricia Tenório, que oferece ideias valiosas para superar esse desafio e iniciar o processo de escrita com confiança.

1. Observe os ambientes

2. Crie personagens em uma realidade alternativa

No início, pode ser difícil criar uma realidade completamente oposta às suas vivências. Para facilitar o processo criativo da sua narrativa, a autora sugere trazer para os seus personagens situações que você mesmo gostaria de viver, mas que, fora do contexto da história, não seria possível. Portanto, a dica de Patricia éfazer os personagens principais ou secundários viverem possibilidades suas que, de outra forma, nunca viveria.

3. Busque referências

Como a pernambucana relembra, sua formação inicial não era nos grandes clássicos: “Apesar de gostar de alguns como Cecília Meireles e Vinícius de Moraes, lia mais Agatha Christie, Sidney Sheldon”, relata. Por isso, sua sugestão para o leitor é se aprofundar no tema e gênero literário que está escrevendo. A ideia é se pautar do máximo de conhecimento possível, ler livros, artigos, poemas relacionados ao tema.

4. Crie um contexto histórico

A autora, que também oferece diversos cursos de escrita em seu site e canal do YouTube, explica que toda história precisa de um começo, meio e fim, o que inclui criar um contexto histórico para a trama e personagens que a compõem. Logo, procure se lembrar da linha do tempo da sua narrativa: “Ancore-se no presente, mas não se esqueça nunca do passado, nem de vislumbrar o que vai acontecer no futuro de sua história”, explica.