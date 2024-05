Edicase Brasil

7 receitas com gengibre para acelerar o metabolismo

Aprenda a preparar pratos nutritivos e gostosos para ajudar na queima de gordura

Publicado em 15 de maio de 2024 às 09:28

Originário da Ásia, o gengibre é uma raiz amplamente conhecida por seus inúmeros benefícios para o corpo. Com ação anti-inflamatória, antioxidante e termogênica, ele ajuda a combater infecções e favorece a perda de peso, pois aumenta a temperatura do organismo e colabora para a queima de gordura. A seguir, confira 7 receitas com gengibre saudáveis e saborosas para o seu dia a dia!

Biscoito de canela com gengibre

Ingredientes

300 g de farinha de arroz

2 ovos

50 g de gengibre ralado

2 colheres de sopa de mel

100 g de açúcar mascavo

100 g de óleo de coco

2 colheres de sopa de canela

1 colher de chá de fermento químico em pó

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o mel e bata para misturar. Reserve. Em outro recipiente, peneire o açúcar mascavo, a farinha de arroz e a canela e mexa. Adicione o óleo de coco e a mistura com mel reservada e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e o gengibre e mexa para incorporar.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e corte no formato de círculos. Unte uma assadeira com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo e disponha os biscoitos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com gengibre

Ingredientes

2 ovos

200 ml de iogurte natural

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/3 de xícara de chá de mel

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 maçãs sem sementes e picadas

Farinha de trigo integralpara enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco, o açúcar de coco, o mel, a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e o gengibre em pó e bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Por último, coloque as maçãs e bata para triturar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Caldo de mandioquinha com gengibre

Ingredientes

800 g de mandioquinha descascada e cortada em rodelas

70 g de gengibre ralado

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de azeite

2 l de água quente

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a mandioquinha e refogue por 2 minutos. Acrescente a água e o gengibre e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até pegar pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Frango com gengibre

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em cubos

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de gengibre em pó

100 g de ervilha fresca

1 colher de sopa de suco de limão

80 ml de leite de coco

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o gengibre. Após, adicione o frango e refogue até ficar opaco. Acrescente a ervilha, o suco de limão, o sal e o leite de coco e cozinhe por mais 8 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Geleia de laranja com gengibre

Ingredientes

3 laranjas descascadas e cortadas em fatias

1 l de água

500 g de xilitol

Gengibre ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as laranjas, cubra com água e deixe descansar por 12 horas. Após, descarte a água, transfira as laranjas para o liquidificador e bata. Disponha a mistura sobre uma panela, adicione o xilitol e o gengibre e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até a geleia começar a desgrudar do fundo da panela. Sirva em seguida.

Salmão com gengibre

Ingredientes

2 postas de salmão

Suco de 1 laranja

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de sopa de mel

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, o suco de laranja, o alho, o gengibre e o mel e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire o salmão da geladeira, disponha sobre a panela e grelhe os dois lados. Sirva em seguida.

Arroz com gengibre e curry

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

2 xícaras de chá de água

1 cebola descascada e picada

1/2 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de curry

1 folha de louro

Sal a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo