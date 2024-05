8 benefícios do limão para a saúde

8 benefícios do limão para a saúde

Veja como o consumo dessa fruta cítrica favorece o funcionamento do corpo

Portal Edicase

Publicado em 7 de maio de 2024 às 17:28

O consumo do limão pode beneficiar a saúde (Imagem: kim7 | Shutterstock) Crédito:

Uma alimentação saudável não precisa ser complicada. Com escolhas simples e inteligentes, como adicionar frutas e vegetais frescos ao cardápio, você pode garantir uma dieta equilibrada, cheia de nutrientes e sabor. O limão, por exemplo, uma das frutas cítricas mais versáteis, pode ser um aliado em seu dia a dia.

Além do sabor refrescante, ele possui propriedades nutricionais que ajudam a reforçar o sistema imunológico, apoiar a digestão e manter a saúde cardiovascular. Por isso, conheça os oito principais benefícios do limão e descubra como essa fruta pode ser a chave para uma alimentação mais saudável!

1. Alto teor de vitamina C

O limão é uma excelente fonte de vitamina C , um potente antioxidante que ajuda a combater os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo nas células. A ingestão adequada desse nutriente melhora a função imunológica, reduz a inflamação e contribui para a saúde cardiovascular ao diminuir os níveis de colesterol ruim.

“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha. Uma porção de 100 g de limão fornece cerca de 53 mg de vitamina C, ajudando a suprir boa parte da necessidade diária.

2. Propriedades antibacterianas e antifúngicas

O limão tem uma longa história de uso tradicional para o tratamento de infecções . “O limão é conhecido por ser uma rica fonte de vitamina C e por auxiliar no tratamento de gripes e resfriados. Porém, essa fruta também possui propriedades antibacterianas que melhoram sintomas da dor de garganta”, afirma a nutricionista Solange Ventura.

3. Efeito desintoxicante e digestivo

O ácido cítrico presente no limão estimula a produção de bile no fígado, facilitando a digestão das gorduras e a eliminação de toxinas. Ainda, os flavonoides dessa fruta ajudam a promover a digestão saudável, estimulando a secreção de sucos gástricos.

“O suco de limão antes das refeições é suficiente para manter uma boa digestão. Estudos mostraram que a vitamina C, contida nesse alimento, aumenta a absorção da vitamina B, encontrada em carnes e verduras”, conta Solange Ventura.

4. Ajuda a combater gastrite

Segundo Solange Ventura, o consumo do limão estimula a produção de carbonatos e bicarbonatos orgânicos no nosso corpo. “Além disso, o ácido cítrico se oxida, atuando como uma base, que, junto a outros componentes do limão, controla a acidez estomacal e elimina resíduos, regenerando os tecidos inflamados. Contudo, cabe salientar que o indivíduo com gastrite deve procurar um médico”, afirma.

O consumo de limão pode aumentar a biodisponibilidade de ferro no corpo, reduzindo o risco de anemia (Imagem: Preecha2531 | Shutterstock) Crédito:

5. Proteção contra anemia

A vitamina C presente no limão melhora a absorção de ferro não heme, o tipo encontrado em alimentos vegetais. Quando combinado com fontes de ferro, como espinafre e leguminosas, o consumo dessa fruta pode aumentar a biodisponibilidade desse mineral, reduzindo o risco de anemia, particularmente em vegetarianos e veganos.

6. Apoio à saúde cardiovascular

Os antioxidantes e os compostos anti-inflamatórios presentes no limão, como vitamina C e flavonoides, têm contribuição relacionada à redução dos fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. Uma revisão publicada no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition indica que o consumo regular de vitamina C está associado a níveis reduzidos de pressão arterial, melhora do perfil lipídico e menor risco de eventos cardiovasculares.

7. Ação anti-inflamatória

A inflamação crônica é um fator subjacente em muitas doenças degenerativas, incluindo artrite, câncer e doenças cardíacas . Os flavonoides presentes no limão, em particular a naringenina, possuem propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Por isso, o seu consumo regular é capaz de reduzir a inflamação sistêmica, protegendo as células dos danos causados por inflamação crônica.

8. Prevenção de cálculos renais