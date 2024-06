8 benefícios do muay thai para a saúde

8 benefícios do muay thai para a saúde

O treino de muay thai não envolve apenas movimentos de luta. “Embora as técnicas de combate sejam uma parte central do treinamento, o muay thai também inclui uma variedade de exercícios e atividades que contribuem para o condicionamento físico geral, para a preparação mental e para a saúde”, explica o médico esportivo e ortopedista de joelho Dr. Adriano Leonardi.

1. Melhora da saúde cardiovascular

2. Redução de peso

Os exercícios praticados no muay thai são excelentes para queimar calorias, contribuindo não apenas para o emagrecimento, mas também para o controle do peso a longo prazo. Os intervalos e os exercícios de alta intensidade aceleram o metabolismo e aumentam a queima de gordura. “O muay thai é um treino de alta intensidade que pode queimar entre 600 a 1.000 calorias por hora, dependendo da intensidade e do peso do praticante”, completa o Dr. Adriano Leonardi.