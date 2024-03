8 benefícios dos feijões para a saúde

8 benefícios dos feijões para a saúde

1. Melhoram a saúde cardiovascular

2. Atuam no combate à anemia

O ferro é crucial para prevenir e ajudar a combater a anemia , e os feijões, especialmente os tipos preto e carioca, são fontes valiosas desse mineral. A anemia ferropriva, comum entre mulheres e crianças, pode ser resolvida com a inclusão regular desses feijões na dieta, especialmente se acompanhados de fontes de vitamina C, que otimizam sua absorção.

3. Ajudam no controle glicêmico

O feijão-fradinho é particularmente benéfico para pessoas com diabetes tipo 2, devido ao seu baixo índice glicêmico. Este tipo de feijão libera açúcar no sangue de maneira mais lenta, ajudando no controle dos níveis de glicose e na prevenção de picos após as refeições.