CORAÇÃO SEGURO

Veja como o colesterol influencia a saúde cardiovascular

Manter os níveis equilibrados desta substância no organismo é fundamental para o bom funcionamento do corpo

O colesterol é uma substância essencial para a saúde e o funcionamento adequado do corpo, desempenhando papéis importantes. No entanto, quando os seus níveis não estão regulados, ele pode se tornar prejudicial. Isso porque o excesso no sangue pode levar ao acúmulo de placas nas paredes das artérias, um processo conhecido como aterosclerose, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame.