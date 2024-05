Veja como o consumo correto de sal favorece a saúde

Médico explica como a ingestão equilibrada ajuda no funcionamento do organismo

Durante a Semana Mundial de Conscientização sobre o Sal, que ocorre entre 13 e 19 de maio, é destacada a importância do consumo adequado desse tempero. Isso porque o consumo excessivo pode ser prejudicial à saúde, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cardíacas, além de causar retenção de líquidos. Reduzir a ingestão de sal não apenas alivia a carga sobre os rins, mas também proporciona uma sensação de leveza e bem-estar geral.

Consumo adequado de sal

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de sal recomendado é de menos de 5 g sal/dia/pessoa, ou < 2 g de sódio/dia/pessoa, considerando todas as fontes, o equivalente a uma colherinha de café.

Estima-se que a ingestão média de sal entre adultos, com 25 anos ou mais, é de 8,5 g por dia, que é 1,7 vezes superior à recomendação da organização e excede muito a necessidade fisiológica. No Brasil, a média nacional é de 9,3 g/dia, quase o dobro do recomendado.