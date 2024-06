Veja os sinais da síndrome do impostor e como tratá-la

A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico que, segundo dados do International Journal of Behavioral Science , afeta cerca de 70% da população mundial, especialmente no ambiente profissional. Caracterizada por uma sensação persistente de inadequação e dúvida sobre suas próprias habilidades, essa condição pode ter um impacto significativo na vida dos indivíduos.