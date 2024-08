SAÚDE

Veja os sintomas e as formas de prevenção da coqueluche

O aumento da transmissão de coqueluche no Brasil é uma realidade motivada pela baixa cobertura vacinal. A condição ocorre, principalmente, pelo contato direto de uma pessoa suscetível (não vacinada) com outra que está portando a doença, por meio de gotículas de saliva expelidas por tosse, espirro ou fala.

Sintomas da coqueluche

Diagnóstico da doença

Prevenção e tratamento

A infectologista afirma que a vacinação é a principal medida de prevenção da doença. As doses da vacina contra coqueluche devem ser administradas em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde.

Grupos de riscos

De acordo com a médica, a coqueluche é uma doença infantil. Contudo, pode acometer todas as idades caso a pessoa não seja imunizada e/ou tenha contato com um portador da enfermidade. “O principal grupo de risco são os bebês com menos de seis meses, pois podem complicar com uma pneumonia , alterações neurológicas, desidratação etc.”, afirma.