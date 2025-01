MONT SERRAT

1º do Brasil: saiba tudo sobre o hospital público de cuidados paliativos inaugurado em Salvador

Unidade tem capacidade para atender a mais de 2 mil pacientes por mês

Millena Marques

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:51

Unidade atenderá 2 mil pacientes por mês no Mont Serrat Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil foi inaugurado nesta sexta-feira (31), na Bahia. Trata-se do Hospital Estadual Mont Serrat - Cuidados Paliativos, situado em um prédio histórico de 1853, em Salvador. O espaço é dedicado exclusivamente para os pacientes com doenças graves que ameaçam à vida. A unidade, que conta com 70 leitos, ambulatórios especializados, serviços de bioimagem, laboratório e áreas voltadas à telemedicina e pesquisa, funcionará a partir deste sábado (1°). O atendimento será integral para mais de 2 mil pacientes por mês. >

Entre os serviços então consultas em especialidades como cardiologia, pneumologia, psiquiatria, nutrologia e neurologia, além de unidades específicas para terapia da dor e apoio ao luto. Foram aplicados R$ 66 milhões na requalificação do prédio, que atendeu pacientes de febre amarelo no século XIX. >

"Nós temos 7 leitos ventilatórios, uma sala de pequeno procedimento, mas aqui, sobretudo, a gente cuida não só da dor do paciente, mas do sofrimento da família, de pacientes que estão em situação grave ou doenças ameaçadoras à vida. Os pacientes vão encontrar aqui amor, acolhimento, o cuidado humanizado", disse a secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Roberta Santana.>

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) serão responsáveis por gerir o hospital. "Com a escolha da Osid, asseguramos não apenas a qualidade técnica, mas, também o acolhimento que só uma instituição com a história é os valores de Santa Dulces dos Pobres pode oferecer", continuou a secretária.>

Ao todo, 435 colaboradores trabalharão na unidade, incluindo 41 médicos especializados, com acolhimento integral aos pacientes e famílias. Além do hospital exclusivo para cuidados paliativos, a Bahia conta com serviços em outras 52 unidades públicas, que estão distribuídas pelas nove macrorregioes do estado. >

Presente na cerimônia de entrega, ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância do projeto devido às demandas crescentes por cuidados paliativos. "É o cuidado médico, cuidado da enfermagem, cuidado psicológico, o apoio em momentos em que isso se torna mais necessário. Então, é um hospital que cuida da vida num momento mais delicado", pontuou. A entrada dos pacientes acontecerá via processo de regulação.>