1° Festival das Juventudes acontece neste sábado (12), no Parque da Cidade

Parque da Cidade recebe evento. Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A primeira edição do Festival das Juventudes acontece neste sábado (12), no Parque da Cidade de Salvador, marcando o Dia Internacional da Juventude. O evento é organizado pelo Movimento Jovens Por Salvador, em parceria com a prefeitura. Serão cinco atrações musicais, além de uma feira para jovens empreendedores e outras atividades.



“Será um momento de festa, mas também para provocar os nossos jovens. Para que eles compreendam que precisam estar num espaço de lazer, mas também precisam ocupar outros espaços. Então o Festival das Juventudes vem com uma proposta de reflexão, pela importância do Dia Internacional da Juventude. Que corresponde, também, ao dia da Revolta dos Búzios, então temos também o marcador do movimento negro nessa data”, destacou Fernanda Lordêlo, secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SMPJ) de Salvador.

“O Festival das Juventudes veio para reunir os jovens de Salvador, para que todo mundo se veja, converse, entenda o tamanho e a força que podemos ter. O movimento surgiu para isso: queremos tratar como prioridade as minorias que sempre foram deixadas em segundo ou em terceiro plano nas políticas públicas, como os jovens negros e negras das periferias, que não têm espaço para se enxergarem, para empreenderem e se divertirem”, disse Lucas Moreno, idealizador do Jovens Por Salvador.

A programação do Festival das Juventudes começa às 9h, com a abertura da feira onde jovens empreendedores de Salvador poderão vender os seus produtos. Às 10h, acontece uma aula gratuita de zumba. As apresentações na concha acústica do Parque da Cidade começam às 12h, com DJ Yan Couto.

Ao longo do dia, serão várias atrações musicais, sempre com artistas jovens de Salvador, e, sobretudo, vindos da periferia. A programação ainda tem Ballet da Comunidade de Cajazeiras (13h30), Afro Bapho (14h), DJ Manigga (14h30) e Diggo (15h30).

A programação do Festival das Juventudes vai até as 17h e contará também com serviços de conscientização oferecidos pelas secretarias de Saúde e de Reparação da Prefeitura de Salvador, falando sobre prevenção a ISTs, dignidade menstrual e outros tópicos.

Inscrições

A feira para jovens empreendedores está aberta para inscrições. Os interessados poderão vender os seus produtos sem qualquer contrapartida para os organizadores do Festival das Juventudes. Quem quiser participar pode fazer o seu cadastro preenchendo o formulário no link: https://acesse.one/cadastrovendafestival