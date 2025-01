PEGA A DICA

10 programas que você não pode deixar de fazer no verão de Salvador

Correio listou atividades imperdíveis ao lado dos influenciadores Alice Brandão e Iuri Barreto

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 03:00

Ensaio da Timbalada Crédito: Divulgação

Ensaios de verão, experiências gastronômicas, passeios de canoa havaiana, sambas, festas populares e visitação a museus e prédios históricos da cidade. O que não falta é opção de 'rolé' em Salvador durante o verão. Até o Carnaval, que ocorrerá entre 27 de fevereiro e 4 de março neste ano, uma programação rica e diversa aguarda turistas – e baianos, também. Ao lado dos influenciadores Alice Brandão (@alice.visita) e Iuri Barreto (@soteropobretano), o CORREIO listou programações imperdíveis para o verão de 2025.

“Salvador se destaca como um dos destinos favoritos entre os turistas porque é uma cidade extremamente rica do ponto de vista cultural, com belezas naturais, gastronomia única e marcante e festas populares”, destaca Alice, que coleciona 33,9 mil seguidores no Instagram, com um perfil de dicas de passeios e comidas.

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), estima que 3,4 milhões de turistas passem pela cidade durante o verão de 2025. Iuri Barreto, que tem 329 mil com o perfil Soteropobretano, não hesita ao explicar o porquê a cidade é tão desejada. “Algumas cidades têm o melhor banho de mar, outras têm um centro histórico preservado, ou são famosas pela gastronomia, ou pelo circuito cultural ou pelas festas de Verão. Já Salvador tem tudo isso reunido em um só lugar”, pontua.

1. Ensaios de verão da Timbalada, do Olodum e Cortejo Afro e Festival de Música Negra do Ilê Aiyê

Os ensaios da Timbalada, do Olodum e Cortejo Afro e o Festival de Música Negra do Ilê Aiyê são opções especiais para vivenciar um pré-carnaval com os blocos afro, pioneiros da folia momesca soteropolitana. O passaporte para Timbalada é o mais caro, vendido a partir de R$ 150 (pista - meia). Para quem prefere apresentações gratuitas, o Olodum comanda ensaios 100% grátis aos domingos, no Pelourinho.

Olodum em celebração dos 45 anos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

2. Comer acarajé de Cira, no Rio Vermelho

No valor de R$ 20, o acarajé da Cira é um dos mais queridos de Salvador. Situado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, o estabelecimento funciona de segunda a quinta-feira, das 15h às 22h45. Às sextas, de 15h às 00h. Aos sábados, de 11h às 00h. Domingos e feriados, de 11h às 22h45.

Acarajé Crédito: Shutterstock

3. Tomar sorvete na Ribeira

Queridinha do público baiano, a sorveteria da Ribeira foi classificada como um dos 100 maiores estabelecimentos do mundo que vendem sorvetes de qualidade, segundo a enciclopédia gastronômica TasteAtlas.

Sorveteria da Ribeira Crédito: Valter Pontes/divulgação

4. Visitação aos equipamentos culturais

Salvador possui diversos equipamentos culturais que podem ser explorados durante o verão, com programações gratuitas, inclusive. Às quartas-feiras, o acesso é gratuito nos seguintes equipamentos: Cidade da Música, Espaço Carybé, Espaço Pierre Verger, Casa do Rio Vermelho e Casa do Carnaval.

Museu Cidade da Música Crédito: Betto Jr./Secom

5. Comer lambreta na Mouraria

Embora esteja em falta nos estabelecimentos comerciais de Salvador, não custa nada tentar provar a lambreta vendida na Mouraria, carro chefe do restaurante Koisa Nossa. Não custa nada tentar a sorte se esbaldar com o marisco.

Lambreta do Koisa Nossa Crédito: Paula Fróes

6. Passeio de canoa havaiana

Os passeios de canoa havaiana têm ganhado fama na capital baiana. Na Praia da Preguiça, é possível encontrar o passeio por R$ 70/cada pessoa. Mas também há opções na Barra e em Itapuã.

Canoa havaiana Crédito: Ádamo Mello/Divulgação

7. Tomar café no Cura

Uma ativação de verão, o Cura Café oferece um café da manhã na Eco Rio Vermelho e promove outras experiências, como workshops e eventos com chefs renomados. Horário de funcionamento: de sexta a domingo, das 8 às 12h. Cardápio pode ser visto aqui.

Cura Café Crédito: Reprodução/Instagram

8. Passar um dia na Gamboa

A Gamboa é uma opção para quem quer ficar pertinho do mar e ter acesso a restaurantes que vendem moquecas deliciosas, com um preço acessível. O Bar da Mônica é um deles. Na última semana, a atriz global Valentina Bandeira compartilhou fotos no local.

Bairro da Gamboa, em Salvador Crédito: Shutterstock

9. Curtir o entardecer na Ponta de Humaitá

A Ponta de Humaitá, no Monte Serrat, possui um lindo pôr do sol, que é um dos mais procurados em Salvador.

A Ponta de Humaitá possui um pôr do sol entre os mais concorridos de Salvador Crédito: Arquivo CORREIO

10. Conhecer o Memorial de Santa Dulce dos Pobres

Para quem gosta de um passeio turístico-religioso, visitar o Memorial de Santa Dulce dos Pobres é uma excelente opção. O local está situado na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma.