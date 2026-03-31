FISCALIZAÇÃO

111 postos de combustíveis são notificados pelo Procon na Bahia em meio à alta de preços

Balanço de operação realizada entre janeiro e março foi apresentado nesta terça-feira (31)

Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 14:39

Fiscalização monitora preços em postos de combustíveis Crédito: Divulgação

A operação de combate às irregularidades na venda de combustíveis na Bahia fiscalizou 273 postos no estado, sendo que 111 foram notificados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A ação teve como objetivo coibir irregularidades e garantir a qualidade dos combustíveis comercializados.

Os resultados da operação 'De Olho no Preço 2026', que aconteceu entre janeiro e março, foram divulgados nesta terça-feira (31). O levantamento foi feito em Salvador e Região Metropolitana, e no interior do estado, com 25 municípios e destaque para Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro. A fiscalização passou por notificações em três etapas, sendo elas na refinaria, em dez distribuidoras e nos postos.

Autuações tiveram como alvo 40 revendedores, segundo o superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio. "O Procon está vigilante e estará adotando as medidas rigorosas para punir esses fornecedores que insistem em lesar o consumidor", ressaltou.

Fiscalização em postos de combustíveis na Bahia 1 de 3

Caso o consumidor identifique irregularidades na venda de combustíveis, deve fazer a denúncia por e-mail (denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br), pelo site (ba.gov.br) ou pelo telefone (71 3235-0000, para a capital; dique 181, para o interior do estado).