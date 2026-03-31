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111 postos de combustíveis são notificados pelo Procon na Bahia em meio à alta de preços

Balanço de operação realizada entre janeiro e março foi apresentado nesta terça-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 14:39

Fiscalização monitora preços em postos de combustíveis
Fiscalização monitora preços em postos de combustíveis Crédito: Divulgação

A operação de combate às irregularidades na venda de combustíveis na Bahia fiscalizou 273 postos no estado, sendo que 111 foram notificados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A ação teve como objetivo coibir irregularidades e garantir a qualidade dos combustíveis comercializados. 

Os resultados da operação 'De Olho no Preço 2026', que aconteceu entre janeiro e março, foram divulgados nesta terça-feira (31). O levantamento foi feito em Salvador e Região Metropolitana, e no interior do estado, com 25 municípios e destaque para Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro. A fiscalização passou por notificações em três etapas, sendo elas na refinaria, em dez distribuidoras e nos postos. 

Autuações tiveram como alvo 40 revendedores, segundo o superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio. "O Procon está vigilante e estará adotando as medidas rigorosas para punir esses fornecedores que insistem em lesar o consumidor", ressaltou. 

Fiscalização em postos de combustíveis na Bahia

Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia por Divulgação
Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia por Divulgação
Operação Combustível Legal encontra irregularidades em postos de combustíveis por Reprodução/ Sefaz
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Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia por Divulgação

Caso o consumidor identifique irregularidades na venda de combustíveis, deve fazer a denúncia por e-mail (denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br), pelo site (ba.gov.br) ou pelo telefone (71 3235-0000, para a capital; dique 181, para o interior do estado).

Na segunda-feira (30), o governo baiano anunciou o subsídio no valor de R$ 1,20 para cada litro de diesel importado. A nova medida, que busca conter a alta do combustível, vai ser custeada pela gestão estadual e pelo Governo Federal.

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