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Diesel terá subsídio de R$ 1,20 por litro na Bahia para redução de preços nas bombas

Anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:39

O ministro Alexandre Silveira defende o uso de medidas fiscais, como a subvenção do diesel, para evitar intervenções diretas na governança da estatal.
Medida busca conter a alta do combustível Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo baiano anunciou, nesta segunda-feira (30), o subsídio no valor de R$ 1,20 para cada litro de diesel importado. A nova medida, que busca conter a alta do combustível, vai ser custeada pela gestão estadual e pelo Governo Federal.

De acordo com as informações do executivo baiano, a União vai pagar R$ 0,60 por litro, e o estado vai pagar os outros R$ 0,60. O subsídio acontece após adesão da Bahia a um proposta federal de alternativa à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação do diesel.

O governo baiano também prometeu intensificar a fiscalização sobre a cadeia de distribuição e comercialização de combustíveis, com o objetivo de coibir práticas abusivas e assegurar que a redução chegue efetivamente ao consumidor final.

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