ECONOMIA

Com a gasolina a quase R$ 8, quando vale trocar pelo etanol?

Veja dicas de especialistas sobre como economizar na hora de abastecer

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:00

Preços do combustível na capital e no interior do estado Crédito: Arisson Marinho/CORREIO e Reprodução

Com o aumento significativo do preço da gasolina, muitos motoristas voltam a fazer as contas para decidir entre abastecer com gasolina ou etanol. Mas, na prática, a troca nem sempre compensa. Veja o que dizem especialistas sobre o assunto e saiba como economizar na hora de abastecer.

Segundo o economista Edval Landulfo, no cenário atual da Bahia, o etanol ainda não é vantajoso na maior parte dos casos. A principal referência continua sendo a chamada “regra dos 70%”: o etanol só compensa quando custa até 70% do preço da gasolina.

“Na maioria dos postos de Salvador e Região Metropolitana, o etanol ainda não vale a pena financeiramente. Se a gasolina estiver a R$ 7,50, por exemplo, o etanol só vale a pena se custar abaixo de R$ 5,25”, afirma Landulfo, que é presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon).

Postos com gasolina barata em Salvador 1 de 6

No caso de o valor do litro se aproximar mais de R$ 8, como já acontece em cidades do interior do estado, o etanol vale a pena se custar abaixo de R$ 5,60. Para fazer a conta, o consumidor pode usar uma regra simples: dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a R$ 0,70, vale abastecer com etanol.

Outro fator importante é o tipo de veículo. Carros mais novos, especialmente modelos recentes e com motores mais eficientes, conseguem melhor desempenho com etanol. “Esses veículos podem ter vantagem até quando o etanol chega a 75% do preço da gasolina”, destaca Landulfo.

O consultor financeiro Raphael Carneiro reforça que, além da conta, o motorista deve considerar o consumo do veículo. “O álcool tem um consumo maior, além de maior evaporação. Por isso, a referência dos 70% continua sendo a mais segura”, afirma.