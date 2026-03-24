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Com a gasolina a quase R$ 8, quando vale trocar pelo etanol?

Veja dicas de especialistas sobre como economizar na hora de abastecer

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:00

Preços do combustível na capital e no interior do estado
Preços do combustível na capital e no interior do estado Crédito: Arisson Marinho/CORREIO e Reprodução

Com o aumento significativo do preço da gasolina, muitos motoristas voltam a fazer as contas para decidir entre abastecer com gasolina ou etanol. Mas, na prática, a troca nem sempre compensa. Veja o que dizem especialistas sobre o assunto e saiba como economizar na hora de abastecer. 

Segundo o economista Edval Landulfo, no cenário atual da Bahia, o etanol ainda não é vantajoso na maior parte dos casos. A principal referência continua sendo a chamada “regra dos 70%”: o etanol só compensa quando custa até 70% do preço da gasolina.

“Na maioria dos postos de Salvador e Região Metropolitana, o etanol ainda não vale a pena financeiramente. Se a gasolina estiver a R$ 7,50, por exemplo, o etanol só vale a pena se custar abaixo de R$ 5,25”, afirma Landulfo, que é presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon).

Postos com gasolina barata em Salvador

Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock
Posto Zeus – R$ 6,73 (promoção)? Av. General Graça Lessa, 1226 – Acupe de Brotas por Divulgação/Bruno Ricardo
Copmetro – R$ 7,13? Rua Arthur D’Almeida Couto, 6 – Vila Laura por Reprodução
Copmetro – R$ 7,13? Rua Antônio da Silva Coelho, 19 – Armação por Agência Senado
Posto Sanave – R$ 7,19? Av. Mário Leal Ferreira, 500 – Daniel Lisboa por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Posto Águas Claras – R$ 7,20? Rua Dr. Jorge Costa Andrade, 264 – Águas Claras por Divulgação
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Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção)? Av. Centenário, 328 – Chame-Chame por Shutterstock

No caso de o valor do litro se aproximar mais de R$ 8, como já acontece em cidades do interior do estado, o etanol vale a pena se custar abaixo de R$ 5,60. Para fazer a conta, o consumidor pode usar uma regra simples: dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a R$ 0,70, vale abastecer com etanol.

Outro fator importante é o tipo de veículo. Carros mais novos, especialmente modelos recentes e com motores mais eficientes, conseguem melhor desempenho com etanol. “Esses veículos podem ter vantagem até quando o etanol chega a 75% do preço da gasolina”, destaca Landulfo.

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O consultor financeiro Raphael Carneiro reforça que, além da conta, o motorista deve considerar o consumo do veículo. “O álcool tem um consumo maior, além de maior evaporação. Por isso, a referência dos 70% continua sendo a mais segura”, afirma.

Na prática, a recomendação é acompanhar os preços com frequência e fazer o cálculo antes de abastecer. Afinal, com as variações recentes, a vantagem pode mudar rapidamente de um posto para outro.

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