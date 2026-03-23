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Gasolina a US$ 100: relembre as vezes em que o Brasil tentou segurar o preço no posto

Decisão polêmica de Trump sobre o petróleo russo acende o alerta no Brasil; veja as lições do passado, desde o congelamento de preços até os cortes de impostos.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

Descubra se vale a pena abastecer com etanol e gasolina ao mesmo tempo
até onde o governo pode ir para baixar o preço da gasolina Crédito: Divulgação

O mundo assiste com apreensão ao petróleo ultrapassar os US$100, e a solução encontrada por Donald Trump foi polêmica: liberar a entrada do óleo russo no mercado, mesmo sob protestos da Europa. Para o brasileiro, essa pressão internacional traz de volta uma pergunta antiga, até onde o governo pode ir para baixar o preço da gasolina? Olhar para a nossa história mostra que o Brasil já tentou de tudo, mas as soluções mágicas costumam cobrar seu preço meses depois.

Petróleo e gás

Venezuela abriga uma região petrolífera de proporções gigantescas. por Imagem gerada por IA
Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo por Reprodução
Cinturão Petrolífero do Orinoco, localizado na Venezuela, contém mais de 300 bilhões de barris por Shutterstock
Arábia Saudita, famosa por suas reservas, tem 267 bilhões de barris em todo o seu território por Divulgação/Petrobras
A plataforma de petróleo, P-67, no Brasil por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Em 2023, os Estados Unidos implementaram uma suspensão temporária das sanções sobre a Venezuela por Aridjwana/AFP
País permanece fortemente dependente da exploração de recursos fósseis por RODGER BOSCH / AFP
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Venezuela abriga uma região petrolífera de proporções gigantescas. por Imagem gerada por IA

O preço travado e suas consequências

Não é de hoje que o Brasil tenta intervir. No início da década de 2010, os preços ficaram congelados por longos períodos para evitar que a inflação subisse. O resultado foi um rombo no caixa da Petrobras que levou anos para ser recuperado.

Em 2018, após a paralisação dos caminhoneiros, o governo precisou desembolsar dinheiro público para subsidiar o diesel, criando uma despesa extra para o país.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Cortes de impostos, alivio ou armadilha?

Medidas mais recentes, como o teto do ICMS e a zeragem de impostos federais, mostraram que é possível baixar o preço na bomba rapidamente. No entanto, o motorista sentiu o efeito rebote quando esses impostos precisaram voltar para equilibrar as contas do governo.

Em 2026, o desafio é o mesmo, encontrar um equilíbrio entre o alívio no bolso e a responsabilidade com o dinheiro público, evitando que o remédio de hoje vire a inflação de amanhã.

Tags:

Brasil Petróleo Gasolina

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