POLÍTICA

Gasolina a US$ 100: relembre as vezes em que o Brasil tentou segurar o preço no posto

Decisão polêmica de Trump sobre o petróleo russo acende o alerta no Brasil; veja as lições do passado, desde o congelamento de preços até os cortes de impostos.

Matheus Marques

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

até onde o governo pode ir para baixar o preço da gasolina Crédito: Divulgação

O mundo assiste com apreensão ao petróleo ultrapassar os US$100, e a solução encontrada por Donald Trump foi polêmica: liberar a entrada do óleo russo no mercado, mesmo sob protestos da Europa. Para o brasileiro, essa pressão internacional traz de volta uma pergunta antiga, até onde o governo pode ir para baixar o preço da gasolina? Olhar para a nossa história mostra que o Brasil já tentou de tudo, mas as soluções mágicas costumam cobrar seu preço meses depois.

Petróleo e gás 1 de 7

O preço travado e suas consequências

Não é de hoje que o Brasil tenta intervir. No início da década de 2010, os preços ficaram congelados por longos períodos para evitar que a inflação subisse. O resultado foi um rombo no caixa da Petrobras que levou anos para ser recuperado.

Em 2018, após a paralisação dos caminhoneiros, o governo precisou desembolsar dinheiro público para subsidiar o diesel, criando uma despesa extra para o país.

Cortes de impostos, alivio ou armadilha?

Medidas mais recentes, como o teto do ICMS e a zeragem de impostos federais, mostraram que é possível baixar o preço na bomba rapidamente. No entanto, o motorista sentiu o efeito rebote quando esses impostos precisaram voltar para equilibrar as contas do governo.