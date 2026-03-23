Gasolina a US$ 100: relembre as vezes em que o Brasil tentou segurar o preço no posto

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Matheus Marques
Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00
O mundo assiste com apreensão ao petróleo ultrapassar os US$100, e a solução encontrada por Donald Trump foi polêmica: liberar a entrada do óleo russo no mercado, mesmo sob protestos da Europa. Para o brasileiro, essa pressão internacional traz de volta uma pergunta antiga, até onde o governo pode ir para baixar o preço da gasolina? Olhar para a nossa história mostra que o Brasil já tentou de tudo, mas as soluções mágicas costumam cobrar seu preço meses depois.
Petróleo e gás
Não é de hoje que o Brasil tenta intervir. No início da década de 2010, os preços ficaram congelados por longos períodos para evitar que a inflação subisse. O resultado foi um rombo no caixa da Petrobras que levou anos para ser recuperado.
Em 2018, após a paralisação dos caminhoneiros, o governo precisou desembolsar dinheiro público para subsidiar o diesel, criando uma despesa extra para o país.
Medidas mais recentes, como o teto do ICMS e a zeragem de impostos federais, mostraram que é possível baixar o preço na bomba rapidamente. No entanto, o motorista sentiu o efeito rebote quando esses impostos precisaram voltar para equilibrar as contas do governo.
Em 2026, o desafio é o mesmo, encontrar um equilíbrio entre o alívio no bolso e a responsabilidade com o dinheiro público, evitando que o remédio de hoje vire a inflação de amanhã.