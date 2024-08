COMUNICAÇÃO E CULTURA

20º Enecult tem cerimônia de abertura no Salão Nobre da Reitoria da Ufba

A programação, em modalidade híbrida, vai reunir gestores, artistas e pesquisadores em debates

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 17:53

Enecult tem cerim Crédito: Zeza Maria

A 20ª edição do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) realiza cerimônia de abertura na quarta-feira (21), a partir das 9h. A programação, em modalidade híbrida, vai reunir gestores, artistas e pesquisadores em debates, mesas de trabalho, lançamentos de livros e atividades culturais.

A celebração começa com o espetáculo cênico “Rominho e Marieta”, que traz as linguagens do teatro popular e de rua e da quadrilha junina. O público também vai acompanhar uma produção audiovisual que destaca o legado do evento durante essas duas décadas de existência.

Na sequência, às 10h, a mesa de abertura debate o tema “Cultura, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável”. Sua proposta é discutir o papel central da cultura no desenvolvimento sustentável, frente aos impactos da crise climática e do racismo ambiental nos territórios de povos originários, comunidades tradicionais e periféricas, às violações aos direitos humanos e culturais. São expositores dessa mesa Mestre Aderbal Ashgun, da Rede Afroambiental, a defensora pública da Bahia, Aléssia Bertuleza Tuxá e a gestora pública do MinC Márcia Rollemberg. A mediação é realizada pela professora Lourivânia Soares (UFSB) e o debatedor é o professor José Roberto Severino (Ufba).

A programação segue na quinta-feira (22). A partir das 9h, ainda no Salão Nobre, a mesa “Guerras Culturais” tem a proposta de discutir os acirramentos políticos-ideológicos e os movimentos antidemocráticos no Brasil. Para isso, são convidados o professor João Cezar de Castro Rocha (Uerj), a professora Letícia Cesarino (UFSC) e o secretário de formação, livro e leitura do MinC, Fabiano Piúba. A mediação é realizada pela professora Ohana Boy (Ufba) e Alexandre Barbalho (Uece) é o debatedor da mesa.

Na sexta-feira (23), às 9h, a Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom), recebe a mesa “Desafios para o novo Plano Nacional de Cultura”. O professor Guilherme Varella (Ufba), as gestoras Roberta Martins e Sofia Mettenheim (MinC), bem como a conselheira nacional de política cultural, Fernanda Morgani, buscam refletir sobre os desafios e as perspectivas para a formulação e implementação desse dispositivo. A mediação é da pesquisadora Sophia Rocha (Ufba).

Já a mesa “Democracias e Culturas na América Latina” é formada pelos professores Albino Rubim (Ufba), Carlos Yanes (Colômbia), Eduardo Nivón (México), Rubens Bayardo (Argentina) e Guillermo Valdizán (Peru), com mediação de Lia Calabre (FCRB). A composição acontece no sábado (24), às 9h, também na Facom. Sua proposta reflete o papel das culturas nas contraposições entre democracias e autoritarismo no território latino-americano.

Além dessas mesas, o 20º Enecult promove, ao longo de sua programação, outras sete atividades entre os Grupos de Trabalho Cultura Viva, Patrimônios Culturais e Memórias, Culturas e Identidades, Diversidade Cultural e Culturas e América Latina.

Lançamentos

Na sexta-feira (23), às 19h, acontece a confraternização dos 20 anos do Enecult na Casa Rosa Salvador, localizada no Rio Vermelho. O evento também será palco do lançamento de 15 livros ligados aos temas discutidos no evento e uma sessão de autógrafos com os autores: João Cezar de Castro Rocha, Adelaide Cristina Rocha de la Torre Chao, Viviane Cristina Pinto, Renata Pitombo, Bernardo Novais da Mata Machado, Albino Rubim, Guilherme Varella, Priscila Seixas da Costa, entre outras e outros.

Para animar, o grupo Roda de Samba Mulheres de Itapuã se apresenta. O DJ Luciano Matos (El Cabong) também é uma das atrações musicais confirmadas. Essa programação é aberta e gratuita, mas a entrada no espaço será priorizada aos inscritos no encontro.

O 20º Enecult é realizado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), por meio do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult), em parceria com o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac) e Faculdade de Comunicação (Facom), e pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli).