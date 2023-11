20 mil frangos são mortos na Bahia por causa do calor

O caso aconteceu em Conceição da Feira, município localizado na Região Metropolitana de Feira de Santana, no último dia 19. A junção do calor com a queda de energia elétrica foi crucial para os danos econômicos da produtora: foram 60 toneladas de frango terminado, ou seja, pronto para o abate, o que configurou um prejuízo de R$ 300 mil.