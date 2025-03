DE GRAÇA

3ª edição do Iaô Bailinho Infantil acontece neste fim de semana em Salvador

Programação para criançada inclui desfile, oficina de máscaras, karaokê e mais

A Península Itapagipana, em Salvador, recebe neste sábado (1) e domingo (2) a 3ª edição do Iaô Bailinho Infantil. O evento, realizado pela Fábrica Cultural e pela Rede Iaô, em parceria com a Rede CAMMPI, tem entrada gratuita e ocorrerá das 13h às 17h, na Fábrica Cultural. Com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, a iniciativa busca fortalecer o turismo familiar na cidade, oferecendo opções de lazer que vão além do Centro e da Orla Marítima.>