ITAPUÃ

'30 minutos de tiroteio': posto de saúde para de funcionar após confronto de facções

A Unidade Básica de Saúde da Família (USF) do KM-17, em Itapuã, amanheceu de portas fechadas e cadeado batido na manhã de terça-feira (24) após um intenso tiroteio ser registrado no local. Os funcionários do posto, que está localizado na Rua Edmundo Spínola, estariam amedrontados pela violência armada no local, de acordo com moradores.