SALVADOR

60 anos do Martagão: bolo de 60 metros é servido em aniversário para a comunidade

Hospital foi inaugurado em 1965, para ajudar a suprir a carência de leitos pediátricos e os altos índices de mortalidade infantil

O Martagão Gesteira celebrou 60 anos, nesta segunda-feira (17), com um bolo de 60 metros, que foi compartilhado com colaboradores, pacientes, familiares e a comunidade do bairro do Tororó, em Salvador. >

“Com imensa emoção e grande satisfação, vivenciamos esse aniversário dos 60 anos do Martagão. Sonho de vida do nosso saudoso pediatra Álvaro Pontes Bahia, meu querido avô materno que, na verdade, teve esse grande ideal em sua vida e o perseguiu durante muitos longos anos, que foi a criação do primeiro hospital pediátrico do Norte/ Nordeste do Brasil, tentando favorecer as crianças da nossa terra”, destacou a presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, Rosina Bahia, neta do fundador do hospital. >