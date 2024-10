FACÇÕES

73 fuzis foram apreendidos na Bahia em 2024

73 fuzis foram apreendidos com integrantes de facções na Bahia em 2024, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. A marca foi atingida nesta terça-feira (29) após três exemplares do armamento serem recuperados em flagrante na cidade de Salvador.

As armas foram recuperadas em duas ocorrências, nos bairros de Itapuã e Alto do Cabrito. No primeiro caso, um laboratório de drogas e distribuição de armamentos foi desarticulado pelas forças de segurança. No local, foram encontrados dois fuzis calibre 5,56, 150 kg de entorpecentes, balanças, entre outros materiais. Além da apreensão, dois homens e uma mulher foram presos.