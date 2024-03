MULHERES POTENTES

8ª edição do projeto Retadas ganha produção audiovisual

A 8ª edição do projeto Retadas, iniciativa do jornal Correio que celebra o Dia Internacional da Mulher desde 2017, ganhou a primeira produção audiovisual. Gravado nesta quinta-feira (21), no Aeroporto Internacional de Salvador. O programa se trata de uma mesa de conversa mediada pela jornalista e colunista do CORREIO Flávia Azevedo, com a participação de três mulheres baianas que são destaques nas suas respectivas áreas de atuação: Alana Sales, Andréa Fernandes e Celine Bispo. O programa será veiculado no Youtube ainda neste mês.

Celine Bispo é nadadora, campeã do Campeonato Sul-Americano Juvenil, campeã brasileira juvenil, dez vezes campeã baiana, atleta do Time Neonergia e uma das promessas da natação baiana. Natural do bairro de Plataforma, a jovem de apenas de 18 anos começou a nadar com um ano e meio, com o incentivo dos pais. Celine foi campeã sul-americana no ano passado e pretende conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris, que ocorre entre 26 de julho e 11 de agosto.