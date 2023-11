14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária será em dezembro

Lançamento da Feira aconteceu nesta terça (14) no Mercado do Rio Vermelho. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontecerá durante os dias 13 e 17 de dezembro no Parque Costa Azul. A feira abrirá às 10h e encerrará suas atividades às 22h, em todos os dias, e o estacionamento comporta 150 vagas. Com mais de 2.000 produtos, 400 cooperativas e associações envolvidas, a Feira promete diversidade por trazer produtos de todas as regiões da Bahia. Por isso, será o local ideal para aqueles que buscam conhecer mais da agricultura familiar e querem prestigiar as atrações musicais do evento.

“Às vezes, as pessoas não sabem que o chocolate vem de uma amêndoa de cacau e que é produzido pela agricultura familiar. [A feira] será uma síntese de tudo que está acontecendo nos quatro cantos da Bahia” conta o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro.

O evento estará dividido em Estande Comercialização, que terá 27 armazéns territoriais; Tenda Brasil, com 32 empreendimentos do Brasil de diversas regiões; Restaurante Empório, uma réplica do restaurante encontrado no Mercado do Rio Vermelho; Praça Gastronômica, com 19 empreendimentos para escolher o cardápio; Tenda Quilombola e Indígena, onde 9 empreendimentos estarão disponibilizando seus produtos; Tenda Artesanato, com 27 estandes territoriais e a Feira Agroecológica que terá 20 barracas dos Povos da Mata.

Ainda será possível doar alimentos para o Bahia Sem Fome e reciclar seu lixo na Central de Reciclagem. O evento contará também com um espaço de adoção de animais.

“A diversidade é gigante, desde as tradicionais cervejas de licuri, de caju, de mel, de cacau e de umbu, este ano terá novidades. Teremos o lançamento de uma cerveja de cajá. Teremos a diversidade dos chocolates que são produzidos no sul da Bahia, chocolate 35%, 40%, 60%, 70%, ou seja, teremos Natucoa, teremos Bahia Cacau, teremos Terra Vista, além de que teremos os cafés especiais vindos do sudeste da Bahia, teremos o mel que vem tanto da região nordeste da Bahia, de Ribeira do Pombal, quanto também do oeste da Bahia, do Velho Chico, teremos sorvetes que vêm diretamente do oeste da Bahia, que são sorvetes do Cerrado”, explicou Jeandro Ribeiro.

Entre os estandes disponíveis na Praça Gastronômica, a feira terá Cafeteria, Chocolateria, Licuteria, Umbuteria, Sorveteria, Cajuteria, Cachaçaria, Hamburgueria e cinco Beijuzeiras para diversificar seu paladar com os alimentos cultivados pela agricultura familiar.

Das atrações musicais, será possível ouvir desde samba e forró até mesmo o axé, sertanejo e pop de nomes renomados na música baiana. Será realizado o 1º Festival de Samba de Roda da Bahia durante a Feira, que homenageará a líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, do Quilombo Pitanga dos Palmares.

Os shows terão início às 18h e entre as atrações confirmadas estão Jau, Negra Cor, Adelmario Coelho, Autorais, Clariana, Jereba e Wilson Aragão. O Tablado de Sampa irá funcionar do dia 15 até o dia 17 de dezembro, a partir das 15h.

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes-Bahia), com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).

Serviço:

O quê: 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Quando: 13 e 17 de dezembro

Horário: 10h às 22h

Onde: Parque Costa Azul, Costa Azul