CUBANITO AMIGO

A Cubana terá nova edição de ação social em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

Com a proposta de contribuir com o ensino e a qualidade de vida de crianças e jovens em vulnerabilidade social, A Cubana Sorvetes vai realizar no dia 21 de setembro a 14ª edição do Cubanito Amigo. Na data, todo Cubanito (bolinho da Cubana + 1 bola de sorvete) ou o sorvete de duas bolas consumido em qualquer das cinco unidades da rede terá a renda revertida para o Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), um dos 23 núcleos das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O projeto, que acontece desde 2010, já contabilizou mais de R$ 100 mil em doações nas 13 edições.