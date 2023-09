Abastecimento de água será interrompido mais de 30 bairros de Camaçari

O fornecimento de água vai ser temporariamente interrompido em mais de 30 bairros de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (14), a partir das 8h. A suspensão será feita para possibilitar a interligação de novas redes de distribuição integrantes da obra de ampliação do sistema de abastecimento do município.



A previsão é que o serviço seja concluído às 23h do mesmo dia, quando o fornecimento de água começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas, com estimativa de plena regularização nas 48 horas seguintes.