PARALISAÇÃO

Escolas de Salvador vão fornecer refeições aos estudantes durante a greve dos professores

Prefeitura atende recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA)

A prefeitura de Salvador decidiu acatar o pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e vai fornecer refeições aos alunos da rede municipal que estão sem aula por conta da greve dos professores . O MP-BA sugeriu que a gestão garantisse o fornecimento de kit alimentação ou que os alunos se alimentem dentro da unidade escolar. A segunda opção foi escolhida e os estudantes poderão comparecer às unidades de ensino a partir de quarta-feira (4). >

Para ter acesso às refeições, os alunos do turno matutino deverão comparecer às escolas entre 9h30 e 10h, já os da tarde vão ter a alimentação servida entre 13h30 e 14h. Para os estudantes do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), o horário será das 18h30 às 19h30. As informações foram confirmadas pelo prefeito Bruno Reis durante evento em Salvador, nesta terça-feira (3). >