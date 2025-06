saúde

Veja como diferenciar a taquicardia emocional de algo mais sério

O coração acelerado pode ser sintoma tanto de emoções intensas quanto de problemas cardíacos

Emoções intensas, como uma paixão ou um susto forte, podem disparar o ritmo cardíaco e até imitar sintomas de doenças no coração. Segundo o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, isso acontece porque o corpo responde a estímulos emocionais com reações físicas reais — inclusive no sistema cardiovascular. >